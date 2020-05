Katy Perry, ad agosto il nuovo album. Subito il primo singolo

Katy Perry è pronta a tornare sulla scena discografica e lo farà il prossimo 14 agosto con il suo nuovo album, ideale seguito del precedente “Witness”, del quale ancora non si conosce il titolo. Nell’attesa che arrivi l’estate, e con essa il 14 agosto, Katheryn Elizabeth Hudson ha condiviso il primo assaggio del progetto, il singolo “Daisies”, scritto dall’artista insieme a Jon Bellion, Jacob Kasher Hindlin, Michael Pollack, Jordan K. Johnson e Stefan Johnson, accompagnato dal video diretto e prodotto da Liza Voloshin. Eccolo qui:

La cantante statunitense ha presentato il brano via social in questi termini: “Ho scritto questa canzone un paio di mesi fa come appello a rimanere fedeli alla strada che hai scelto per te stessa, indipendentemente da quello che possono pensare gli altri”. E ancora: “Di recente ha assunto un nuovo significato per me alla luce di quello che il mondo intero sta vivendo”. La produzione di “Daisies” è stata affidata a The Monsters & Strangerz.

La voce di “Roar” è discograficamente ferma a “Witness” (2017), ma dopo la pubblicazione del suo quinto album ha diffuso diversi singoli come “Harleys in Hawaii”, “Small Talk”, “Never Really Over”, “365” e “Never Worn White”.