Ian Anderson ringrazia i fan per il supporto ma tiene a precisare che...

A inizio settimana, il frontman dei Jethro Tull Ian Anderson aveva rivelato che gli era stata diagnosticata una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Ecco cosa aveva dichiarato Anderson a Dan Rather:

"Non l'avevo mai detto a nessuno in pubblico, prima: soffro di una malattia polmonare incurabile che mi è stata diagnosticata un paio di anni fa. Ci sto lottando (...) Ma ho i giorni contati. La malattia non è ancora al punto da influire sulla mia vita quotidiana, posso ancora correre per prendere l'autobus, per esempio".

A distanza di qualche giorno il musicista inglese riprende la parola per meglio chiarire le sue dichiarazioni e per ringraziare i fan per il grande supporto mostratogli. Ha dichiarato in un comunicato:

“Grazie per la vostra preoccupazione ma non ci sono preoccupazioni per la mia diagnosi di BPCO e per l'asma. Da 14 mesi non ho infezioni e bronchiti, l'anno scorso è stato il primo da quando avevo 20 anni che non mi sono ammalato. Le mie condizioni sono nella fase iniziale e così intendo mantenerle. Quando ho parlato con Dan Rather lo scorso settembre intendevo dire che i miei giorni da cantante erano contati, non i giorni che ho da vivere! Dopotutto, ad agosto avrò 73 anni! Ma dovrei stare bene per qualche altro anno se non mi porta via prima il COVID-19. Non corro il rischio di contrarre il virus COVID più di chiunque altro. Solo che i risultati potrebbero essere molto peggiori che se avessi 17 anni oppure 27. Semmai, ho meno probabilità di prenderlo rispetto a molte persone poiché pratico l'igiene sicura da anni e il distanziamento sociale per me è un modo di vivere! Sono ben allenato negli spazi pubblici, nei ristoranti, negli hotel ecc.”

