Edda e Gianni Maroccolo, esce l'album gratuito “Noio; volevam suonar.”

Esce il 30 giugno “Noio; volevam suonar.”, un disco regalo dell'ex frontman dei Ritmo Tribale Edda e di Marok, aka Gianni Maroccolo, pensato e realizzato in piena quarantena. L’album sarà infatti disponibile gratuitamente sia nella versione digitale che in quella fisica (cd o vinile) semplicemente effettuando il pre-order entro il 15 giugno, sostenendo le sole spese di spedizione. E il 17 giugno arriva anche “Alone vol. IV” sono dunque ben due le nuove opere di Maroccolo che usciranno quasi in contemporanea nel mese di giugno per Contempo Records.

“Gli chiedo un altro cameo per Alone vol. IV, una canzone bellissima. Detto, fatto! Mentre la finiamo, ci ritroviamo dentro al Corona. Cosa possiamo fare per noi stessi e per gli altri? Beh, facciamo un disco insieme e regaliamolo. Non essendo benestanti è l’unica possibilità che abbiamo, ed è inutile attendere tempi migliori, perché ora è il presente” dice Gianni Maroccolo. “Doveva essere una semplice blind date ma ora siamo in piena bukkake e la mia vita non sarà più la stessa. Il fuoco brucia ma anche purifica. Questo ci fa capire che se il cielo è triste poi arriva il sole” è il commento di Edda.

Tracklist

1. Maranza

2. Servi dei servi

3. Noio

4. Stai zitta

5. Madonnina

6. Bebigionson

7. Esce il sangue dalla neve

8. Achille Lauro

9. Sognando

10. Mantrino

11. Castelli di sabbia

L’album è un regalo offerto dagli artisti, da Contempo Records e dai partner coinvolti nel progetto. Per riceverlo, è necessario inviare un preordine entro il 15 giugno 2020 a mailorder@contemporecords.it, effettuando un versamento di 9 euro a copertura delle sole spese di spedizione e consegna. Gli ordini verranno evasi il 30 giugno 2020. Importante: solo gli ordini pervenuti entro il 15 giugno danno diritto alla copia regalo.