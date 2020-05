Concerto a favore di Jazz Foundation of America con Elvis Costello, Sheryl Crow e altri

Questa sera Elvis Costello, Sheryl Crow, Robert Cray, Milton Nascimento, Angelique Kidjo, Stanley Jordan, Ivan Neville e molti altri artisti parteciperanno a un concerto in streaming per raccogliere fondi a beneficio della Jazz Foundation of America e del suo fondo per musicisti legato all'emergenza COVID-19.

Lo spettacolo avrà una durata di due ore e sarà condotto dal comico statunitense Keegan-Michael Key. Oltre ai musicisti porteranno il loro contributo anche attori come Bruce Willis, Danny Glover, Jeffrey Wright, Rosie Perez e Michael Imperioli. Le esibizioni dal vivo saranno inframmezzate da filmati di esibizioni d'archivio di Patti Smith, Herbie Hancock, Brittany Howard e dagli August Greene con Common e Karriem Riggins.

La trasmissione - per noi in Italia - avrà inizio alle ore 02.00. Alla sua conclusione lo streaming verrà riproiettato e sarà disponibile per 24 ore.

Questo il messaggio della Jazz Foundation of America:

“In tempi difficili, i musicisti ci tengono ancorati. Richiamano le parti forti e belle del nostro spirito. Ma senza la possibilità di tenere un singolo concerto durante questa crisi, non ci sono club dove andare, né concerti a cui partecipare. L'improvviso stop ha lasciato migliaia di artisti vulnerabili in uno stato di caduta libera finanziaria poiché vivono concerto per concerto e mese per mese. La necessità non ha precedenti, ma ci ricorda la missione e lo scopo di fornire assistenza ed emergenza in tempo di crisi.”