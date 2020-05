Diodato: "The dark side of the moon" dei Pink Floyd mi ha cambiato la vita

Da "The Dark side of the moon" e dai Pink Floyd a Sanremo all'Eurovision Song Contest: forse i puristi storceranno il naso a vedere questi nome nella stessa frase. Ma Diodato non è solo il cantautore che in opochi mesi ha vinto il Festival, il David di Donatello ed è stato il vincitore morale di Europe Shine a Light: è un grande appassionato di musica internazionale, di rock classico. Così quando gli chiediamo qual è il disco che gli ha cambiato la vita ci risponde: il capolavoro dei Pink Floyd :

"The dark side of the moon" è stato un album che mi ha fatto capire quanto fosse importante la cura del suono, lavorare sui dettagli ed è una cosa che mi sono portato dietro, e che mi ha fatto anche capire perché amassi così tanto il brit pop e il brit rock. È stato quello che mi ha fatto capire che volevo provare a fare musica anche io.

È un capolavoro, ma non mi ha allontanato. È un disco che mi ha avvicinato alla musica e per questo lo ringrazio.

"Ci sono diversi album che mi hanno cambiato la vita a seconda dei periodi", continua Diodato, e cita "Ok computer" dei Radiohead, "un altro album che ho amato profondamente, che mi ha sconvolto. Poi Beatles, e Lucio Dalla, che ho ascoltato molto in questo periodo". Poi cita anche Modugno (a cui ha da poco reso omaggio) e De André.

Diodato ha cantato "Fai rumore" per Eurovision Song Contest nell'Arena di Verona vuota: un luogo storico di concerti pop rock, italiani e internazionali. Ci ricorda di averci suonato ospite dei Negramaro, ma quando gli chiediamo un concerto che ha amato, cita i Coldplay, che vi suonarono nel 2005: "Mi ricordo di Chris Martin che durante si mise a saltare per le gradinate dell'anfiteatro, dietro il palco, fu un momento epico".

Ecco l'esibizione di Diodato a Verona