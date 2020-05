Copyright, FIMI, SNAC e Itsright al Senato: 'Approvare la Direttiva UE'

Il presidente della Federazione Industria Musicale Italiana Enzo Mazza è stato ricevuto oggi al Senato della Repubblica nell'ambito delle audizioni relative al recepimento della legge europea che recepisce la direttiva sul copyright.

Come si legge nella nota diramata da FIMI nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio, Mazza ha ribadito l'urgenza nel recepimento della direttiva sottolineando come "nell’attuale situazione di lockdown l'aumento dell’utilizzo di piattaforme di video streaming musicali abbia di fatto incrementato il value gap, ovvero la discriminazione remunerativa tra diritti riconosciuti e volumi di stream realizzati. In particolare, a fronte di un market share del 22% a livello di stream di una piattaforma come Spotify, YouTube raggiunge una quota del 51%, ma se si guarda alle quote di mercato per ricavi generati per gli aventi diritto Spotify genera il 44,5% mentre da YouTube arriva solo il 6,5% di ricavi".

Il presidente di FIMI ha anche fatto presente come "l’industria discografica sia tra le industrie in prima fila nell’innovazione tecnologica ma l’assenza di una legislazione certa in Europa lascia ancora ampi margini di distorsioni nel sistema. La nuova normativa europea ha affrontato e risolto questi aspetti ma richiede un’urgente implementazione negli ordinamenti nazionali".

Al senato è stato ricevuto anche Franco Micalizzi, compositore, direttore d'orchestra e presidente dello Snac, il sindacato nazionale autori e compositori. Come riferisce l'agenzia ANSA, Micalizzi ha dichiarato:

"L'approvazione definitiva della legge sul copyright costituirebbe finalmente un serio e concreto sostegno alla nostra categoria dopo anni ed anni di vessazioni e perdite economiche (...) Lo Snac sottolinea con vigore l'importanza che l'approvazione di tale legge, in un momento estremamente critico per la cultura italiana, potrebbe significare, soprattutto per il mondo degli autori che da decenni aspettano una regolarizzazione dei loro diritti relativamente alle principali piattaforme nel Web".

All'audizione ha preso parte anche Gianluigi Chiodaroli, presidente della società di collecting Itsright: “Si tratta di introdurre un nuovo diritto che, attualmente, non è previsto nel nostro ordinamento per gli artisti della musica”, ha spiegato Chiodaroli: “Per cantanti e musicisti non esiste al momento nessuna tutela o equa remunerazione, al contrario di quanto, invece, è previsto da tempo per gli artisti del cinema e delle serie tv. Per gli artisti del video la legge prevede già, infatti, la possibilità di negoziare con le piattaforme un equo compenso ogni volta che le loro opere sono trasmesse in streaming. Per cantanti e musicisti questo diritto non esiste. Credo che i tempi siano ora maturi per sanare questa incomprensibile disparità di trattamento, per garantire anche agli artisti della musica la tutela delle utilizzazioni delle loro opere sulle piattaforme digitale (...) E’ un tema [quello del recepimento della direttiva UE sul copyright] che non può più essere rinviato. Auspichiamo che il Vice Presidente Pittella, Relatore del provvedimento segua con noi il tema e appoggi quella che è una battaglia di giustizia per gli artisti e coerente con il recepimento della Direttiva. Questa chiama giustamente le piattaforme alla responsabilità di veicolare opere protette sulla base di una licenza ottenuta dai titolari dei diritti; è dunque fondamentale prevedere di implementarla introducendo il diritto per artisti e musicisti a ricevere un compenso equo su questi utilizzi, così come, tra l’altro, avviene già da tempo in altri paesi europei come la Spagna".