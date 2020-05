Little Richard: dopo la morte lo streaming delle sue canzoni aumenta del 2200%

Lo scorso 9 maggio si è spento, a causa di un tumore alle ossa, all'età di 87 anni il pioniere del rock'n'roll Little Richard. Come sempre accade in questi tragici casi le vendite del catalogo del 'morto eccellente' di turno subiscono una impennata. Così è puntualmente accaduto anche per lui, l'incremento negli Stati Uniti è quantificato in oltre il 2000%.

Billboard riporta che le sue canzoni, il 9 e il 10 maggio, hanno avuto una richiesta di 4,1 milioni di stream che rappresenta un aumento del 2228% rispetto ai due giorni precedenti. La canzone più riprodotta è stata "Tutti Frutti", seguita da "Good Golly Miss Molly" e "Long Tall Sally". Anche l'acquisto in download ha avuto un incremento senza precedenti.

La scomparsa di Little Richard ha colpito profondamente l'universo del rock che lo ha ricordato con un messaggio, come l'ex Beatle Paul McCartney (leggi qui), Bob Dylan (leggi qui) e moltissimi altri (leggi qui).