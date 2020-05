Le brevi di oggi, 14 maggio: Ermal Meta, Fabrizio Moro, Ornella Vanoni, Sia, Martin Garrix, Myss Keta

In un'intervista concessa a "La Repubblica" Ermal Meta parla del nuovo singolo "Finirà bene" - pubblicato lo scorso 1° maggio - e dei suoi prossimi progetti: "Il lavoro per il disco nuovo era già ben delineato, ma sento che non ho finito di scrivere, questi mesi mi hanno fatto provare emozioni e sentimenti diversi". E sulla situazione attuale dice: "La musica ha una gran voglia di riprendere, ma prima che accada serve che la gente e le persone abbiano il desiderio e la possibilità di riunirsi. La scena musicale è stata la prima a chiudere e sarà molto probabilmente l'ultima a riaprire, ma la musica è di certo la cosa più utile fra le cose secondarie".

-

Nuovo singolo per Fabrizio Moro, che il 22 maggio pubblicherà una nuova versione di "Il senso di ogni cosa", un brano originariamente incluso nell'album "Ancora Barabba" del 2010: "Ho ripreso cose del passato: foto, ricordi... e anche musica. C'è una canzone a cui tengo molto, che ho voluto produrre nuovamente insieme a Diego Calvetti, risuonare e ricantare: 'Il senso di ogni cosa'", ha fatto sapere.

-

Ornella Vanoni partecipa a una nuova versione di "Domani è un'altro giorno", brano storico del suo repertorio (è la versione italiana con testo di Giorgio Calabrese di "The wonders you perform" di Tammy Wynette), realizzata insieme al trombettista Paolo Fresu e alla pianista Rita Marcotulli. Uscirà domani, venerdì 15 maggio, accompagnata da un videoclip girato separatamente nelle case dei tre artisti.

-

Sia annuncia l'uscita di "Together", nuovo singolo tratto dalla colonna sonora del suo film "Music", di prossima uscita. La canzone, annunciata dalla popstar su Twitter, arriverà sulle principali piattaforme di streaming mercoledì 20 maggio.

New Sia single: Together - out everywhere May 20th! 🌈🎧 pre-save on https://t.co/avT9fc2DGq - Team Sia pic.twitter.com/LtwW3Y4Pqs — sia (@Sia) May 13, 2020

Nel giorno del suo compleanno, il dj Martin Garrix ha pubblicato un nuovo singolo, "Higher ground", in collaborazione con il cantante John Martin. Il brano è stato presentato per la prima da Garrix durante un concerto in diretta streaming dal tetto di casa sua.

Caricamento video in corso Link

Myss Keta ospite dell'edizione virtuale del Salone di Torino, che quest'anno non potendosi svolgere al Lingotto Fiere del capoluogo piemontese a causa dell'emergenza coronavirus si è trasferito sul web. Il 16 maggio la voce di "Pazzeska" dialogherà con l'attrice Michela Giraud. Il tema del confronto? È tutto nel titolo dell'evento, che è stato battezzato: "Donne sull'orlo: donne fuori dagli schemi maschili, nella comicità di Giraud e nel progetto estetico totale di Myss Keta e Motel Forlanini".