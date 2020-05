Rihanna batte Mick Jagger e Elton John

Non pubblica un album da quattro anni (l'ultimo è "Anti" del 2016), ma ora Rihanna è diventata la terza musicista più ricca nel Regno Unito. La popstar, che vive a Londra dal 2018, con un patrimonio stimato di 468 milioni di sterline (circa 530 milioni di euro) è sul gradino più basso del podio nella classifica dei musicisti più ricchi oltremanica, stilata dal Sunday Times. Ha superato Mick Jagger (285 milioni di sterline di patrimonio - circa 320 milioni di euro) e Elton John (360 milioni di sterline - 407 milioni di euro). Davanti alla voce di "Umbrella" ci sono solo Paul McCartney e il compositore Andrew Llyoyd-Webber (800 milioni di sterline).

Ma se da anni non fa uscire nuove canzoni - e di conseguenza non va in tour - Rihanna a cosa deve la sua fortuna? Principalmente alla linea di intimo Savage X Fenty e al marchio di cosmetici Fenty Beauty, lanciato nel 2017. Ben promosso sui social (su Instagram la seguono oltre 82 milioni di persone), il marchio ha fatto registrare vendite pari a circa 80 milioni di sterline nelle prime settimane. La società vale ora 3 miliardi di dollari.