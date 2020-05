21 milioni per non divulgare i dati riservati di Springsteen, Madonna e Lady Gaga

21 milioni di dollari. Circa 19,5 milioni di euro. è la somma richiesta dagli hacker del gruppo REvil in seguito all'attacco informatico degli scorsi giorni allo studio legale Grubman Shire Meiselas & Sacks per non divolgare i dati riservati di celebrità come Bruce Springsteen, Madonna e Lady Gaga.

Il cyber attacco ai sistemi informatici dello studio è stato ufficialmente rivendicato dagli hacker di REvil, che hanno fornito la prova del materiale trafugato attraverso un forum nel dark web: include, tra le altre cose, anche una parte del contratto firmato da Madonna con Live Nation per il tour legato a "Madame X", l'ultimo album della Regina del Pop.

Tra i clienti di Grubman Shire Meiselas & Sacks anche Elton John, Drake, Ricky Martin, U2 e - al di fuori dell'ambito musicale - David Letterman, Naomi Campbell, Robert De Niro. E ancora, anziende come EMI Music Group, Universal Music Group, Spotify e HBO.

"Confermiamo di essere stati vittime di un attacco informatico", hanno fatto sapere dallo studio, "abbiamo informato i nostri clienti e il nostro personale e assunto esperti mondiali specializzati in questo settore. Stiamo lavorando 24 ore su 24 per risolvere questa questione".