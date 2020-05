Bloom di Mezzago: buon compleanno (e parte la campagna #SalvaBloom)

Sabato 16 maggio il Bloom di Mezzago - storico rock club a una trentina di chilometri da Milano, ma tecnicamente in provincia di Monza Brianza - compie 33 anni. A causa della situazione Coronavirus, la ricorrenza non potrà essere festeggiata all'interno del locale, ma sarà celebrata comunque, con una due giorni di festa "diversa", in streaming, sulla pagina Facebook: venerdì sera alle 21:00 con la performance di Lilli Valcepina - che leggerà un estratto da un'opera di Stefano Benni - e sabato 16 maggio, con una sorpresa durante la giornata.

Parallelamente viene lanciata la campagna #SalvaBloom per superare questo periodo di difficoltà straordinaria: i battenti del Bloom sono necessariamente chiusi, le attività bloccate, e di conseguenza anche gli introiti economici.

Chi vuole sostenere il Bloom può farlo visitando questa pagina.