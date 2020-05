Il DJ set di Steve Aoki su Fortnite: il video, le canzoni, la playlist

L’evento di Travis Scott su Fortnite dello scorso 24 aprile ha fatto il botto con decine di milioni di utenti nella piazza virtuale del videogioco per quello che qualcuno chiama "Concerto": una performance digitale di 9 minuti per lanciare il singolo "The scotts" con Kid Cudi. Così la piattaforma creata dal gioco di Epic Games ha replicato l'iniziativa molto velocemente: l'8 maggio, alle ore 2 il Main Stage è stato trasformato in modalità Party Royale - ovvero con gli utenti che non possono combattere, ma solo far festa - per quello che più che un concerto è stato una sorta di festival della musica elettronica, con il dj statunitense di origine giapponese Steve Aoki, Deadmau5 e Dillon Francis.

Si è trattata di una modalità in realtà molto diversa dalla performance di Travis Scott: il rapper è stato digitalizzato, mentre Aoki e gli altri sono comparsi in carne e ossa, proiettati in una sorta di finestra video galleggaiante sullo stage. Aoki alla consolle ha condotto le danze per circa 20 minuti. Ecco il video, la scaletta delle canzoni suonate e la playlist ufficiale

Caricamento video in corso Link

La setlist

I Love My Friends (Armin van Buuren & Avian Grays Extended Mix)

Waste It On Me (Steve Aoki The Bold Tender Sneeze Remix)

Popcorn

Louis Tomlinson - Just Hold On (Steve Aoki Festival Edit)

Kid Cudi - Pursuit Of Happiness (Steve Aoki Remix / Radio Edit)

Mayhem

Azukita

Boneless

Are you Lonely

Are You Lonely (feat. ISÁK) (Steve Aoki Remix)

Questa la playlist ufficiale