Alanis Morissette annuncia un evento benefico in streaming

Il prossimo 19 maggio alle 20 (fuso orario Eastern Time) - quando in Italia saranno le 2 del 20 maggio - si terrà l’evento benefico in streaming ‘You Live, You Learn: A Night With Alanis Morissette and Jagged Little Pill’ che vedrà intervenire l’artista di Ottawa e i protagonisti del musical di Broadway ispirato all’album del 1995 di Alanis Morissette, "Jagged Little Pill" - di cui ricorrerà il venticinquesimo anniversario della pubblicazione il prossimo 13 giugno.

Come riporta la rivista statunitense Rolling Stone, l’iniziativa - che si prefigge lo scopo di sostenere l’organizzazione Actors Fund in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus - presenterà esibizioni e momenti di dialogo che vedranno protagonisti gli artisti del cast del musical “Jagged Little Pill” e la stessa cantautrice canadese. Alanis Morissette presenterà l’evento insieme al fondatore di SafePlace International Justin Hilton.

Sarà possibile seguire in diretta “You Live, You Learn: A Night With Alanis and Jagged Little Pill” sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di “Jagged Little Pill”.

Lo scorso 24 aprile l'artista canadese ha pubblicato il singolo "Diagnosis", tratto dall'album "Such Pretty Forks In The Road", che avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso 1° maggio. L'uscita del disco, ideale seguito di "Havoc and Bright Lights" del 2012, è stata però posticipata a data da destinarsi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19. Il prossimo 15 ottobre Alanis Morissette dovrebbe portare la sua musica in Italia, in occasione del concerto in programma al Forum di Assago, alle porte di Milano.