Giuseppe Conte, il Decreto Rilancio e le misure a sostegno del settore culturale

Si è tenuta oggi, 13 marzo, la conferenza stampa che ha visto il premier Giuseppe Conte intervenire da Palazzo Chigi per informare i cittadini italiani sul Decreto Rilancio, che consiste in una manovra da 55 miliardi di euro per far fronte all’emergenza economica dovuta alla pandemia di coronavirus. “Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza delle difficoltà in cui si trova il Paese. Una manovra con delle prospettiva di ripresa economica e sociale”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio, il quale ha chiarito che tale manovra - contenente misure per i lavoratori, le imprese, il sistema sanitario, la protezione civile, la scuola, lo sport, la cultura - “non solo fronteggia l’emergenza ma contiene anche le premessa per la ripresa”. A margine della conferenza Giuseppe Conte ha, inoltre, confermato le misure a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Il premier ha fatto sapere:

“La cultura: non dimentichiamo neppure questo settore. Abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti, che ci fanno tanto divertire e ci fanno tanto appassionare. Per gli iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che abbiano versato almeno sette giorni di contributi nel 2019, arriverà l'indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio.”

Il Presidente del Consiglio, illustrando le misure per sostenere il settore cultura, ha poi informato della creazione di un fondo cultura “con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione d’investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale.”