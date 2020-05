Gianna Nannini canta ‘Notti senza cuore’ da casa sua: il video per Steinway & Sons

La cantante toscana ha contribuito alla serie di concerti "Steinway's Lunch Concerts”, iniziativa di Steinway & Sons, con una clip che vede Gianna Nannini eseguire da casa sua una versione piano e voce del suo brano “Notti senza cuore”. È possibile vedere il contributo video della rocker senese, disponibile da oggi 13 maggio, sul sito della nota fabbrica di pianoforti fondata a New York nel 1853, a questo indirizzo. La serie di concerti, lanciata dalla Steinway & Sons in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus, conta della partecipazione di diversi artisti e pianisti proveniente da tutto il mondo. La didascalia che introduce la sezione dedicata alla serie "Steinway's Lunch Concerts”, disponibile sul sito della nota fabbrica di pianoforti che ogni giorno presenta un contributo video diverso, recita: “Che si tratti di musica classica, jazz, pop o cinematografica, lasciati ispirare, divertiti e rallegrati!”

All’inizio del mese di maggio Gianna Nannini ha preso parte alla trentennale edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, il “Concertone” si è svolto solo in versione televisiva, proponendo contributi registrati dagli artisti in solitudine in diverse location, e non dal vivo sul palco di Piazza San Giovanni, come da tradizione. La rocker, dalla Terrazza Martini di Milano, ha eseguito "Notti senza cuore”, "Donne in amore”, "Meravigliosa creatura” e "Sei nell’anima". A margine dell’evento Gianna Nannini ha anche presentato il video del suo singolo, ”Assenza”, tratto dall’ultimo capitolo discografico della cantante, “La differenza”, pubblicato nel novembre dello scorso anno.