Ben Harper, ecco la nuova canzone ‘Don't let me disappear’: video

“Don't let me disappear” è il titolo del nuovo singolo del cantautore californiano, pubblicato oggi, 13 maggio. Ben Harper sulla sua nuova canzone, che esce a quasi un anno di distanza dal brano “Uneven days” - pubblicato lo scorso 8 luglio - ha dichiarato in un comunicato stampa:

“‘Don’t let me disappear’ parla della sottile linea tra la solitudine, l’isolamento e l’invisibilità, quel limbo in cui sembra impossibile trovare un modo per non nascondersi alla luce del sole.”

Ecco il video che accompagna il nuovo singolo di Harper, diretto da Kristin Sudeikis e Gabriel Judet-Weinshel:

Caricamento video in corso Link

Ben Harper ha dato alle stampe il suo ultimo album, "No Mercy in This Land", insieme all’armonicista Charlie Musselwhite, il 30 marzo 2018 (leggi qui la nostra recensione), uscito a due anni di distanza dal disco "Call it what it is" del 2016, registrato dal cantautore e chitarrista californiano con la sua band storica, gli Innocent Criminals.