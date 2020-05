Zucchero, guarda il video di ‘Va pensiero’ per 'One World: Together at Home’

Il bluesman emiliano ha condiviso sui social il video con l’esecuzione di ‘Va pensiero’, contributo registrato per l’evento "One World: Together At Home" e non trasmesso lo scorso 19 aprile durante la diretta streaming dell’iniziativa benefica ideata da Lady Gaga a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Coronavirus. Il brano è la versione rivisitata di Zucchero di “Va’, pensiero”, tratto dall’opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi, che - inclusa nella riedizione di "The best of Zucchero Fornaciari Greatest Hits” del 1997 - “Sugar” ha realizzato in occasione della partecipazione dell’artista emiliano all’iniziativa in favore della foresta amazzonica voluta da Sting nel 1997.

Ecco la clip condivisa da Adelmo Fornaciari su Instagram, disponibile anche sul profilo YouTube di Global Citizien:

A margine della maratona musicale - che ha coinvolto diversi artisti del panorama musicale internazionale come, tra gli altri, i Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Eddie Vedder, Andrea Bocelli, la stessa Miss Germanotta e Billie Eilish - è stato mostrato un altro contributo video di Zucchero, una versione piano e voce della cover di “Everybody's got to learn sometime” dei Korgis, brano tradotto dal bluesman in italiano con “Indaco dagli occhi del cielo” e pubblicato per la prima volta in “Zu & Co.” nel 2004.

Recentemente Zucchero ha partecipato al Concerto del Primo Maggio 2020 di Roma, svoltosi non dal vivo ma solo in versione televisiva a causa dell’emergenza Coronavirus, con un contributo video (disponibile sul profilo Instagram del cantante emiliano). Si tratta di una versione piano e voce del singolo "La canzone che se ne va", tratta dall'ultimo album di Fornaciarci, “D.O.C.”, lo scorso novembre.

Il 5 maggio “Sugar” ha pubblicato la clip di “Amore adesso!”, adattamento in italiano di “No time for love like now”, brano realizzato da Michael Stipe in collaborazione con Aaron Dessner. La clip, riportata di seguito, vede Zucchero eseguire il brano presso Piazza San Marco a Venezia, deserta in ottemperanza alle norme vigenti per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19.