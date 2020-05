Giorgio Gaber, è uscito il libro ‘Chiedimi chi era Gaber’ di Ombretta Colli

Scritta a quattro mani da Ombretta Colli con Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber nonché collaboratore del cantautore milanese, è approdata su MondadoriStore, Amazon e nelle librerie la pubblicazione dedicata a Giorgio Gaber “Chiedimi chi era Gaber”. Il libro conta 153 pagine ed è edito da Mondadori. Si legge nella nota stampa che ne ricorda la pubblicazione e che cita un passaggio del libro:

Ci rivedemmo a una di quelle feste mondane tipiche della capitale, nell’attico di un noto produttore cinematografico quando mi accorsi della presenza di Giorgio Gaber tra gli ospiti non potei fare a meno di chiedermi cosa ci facesse un uomo come lui in un ambiente simile: io, per quanto poco entusiasta, mi trovavo perfettamente a mio agio, mentre lui sembrava del tutto in difficoltà. Era sospeso tra la timidezza e un atteggiamento di sufficienza: scambiava poche parole coi presenti, dispensava sorrisi incerti, fumava sempre moltissimo e, ne sono sicura, avrebbe pagato per essere trasformato in un elemento dell’arredo.