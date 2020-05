Sony Music, crescono le entrate. Ma si temono gli effetti del Covid-19

Sony Music ha condiviso alcuni numeri, su base annua e trimestrale, rendendo noti gli incassi della società capitanata da Rob Stringer. I dati arrivano da Sony Corp e sono stati analizzati da MBW, mostrando in primo luogo un aumento dei ricavi dell’etichetta del 13,5% su base annua: nello specifico, le entrate legate allo streaming sono cresciute del 7,4% su base annua arrivando a 641,7 milioni di dollari durante il primo trimestre del 2020 segnando così un aumento, sempre su base annua, di 138 milioni di dollari. Ma anche il formato fisico viaggia bene e registra una crescita del 10,9%, mentre paragonando il trimestre gennaio-febbraio-marzo 2020 a quello del 2019 le percentuali portano davanti il segno meno, con un -7,2% per quanto riguarda la musica registrata e un -4,1% per quanto riguarda invece lo streaming. Per il momento a garantire le maggiori soddisfazioni alla major sono stati, tra gli altri, Harry Style, Future, Jackboys, Ozzy Osbourne e Lil Nas.

E gli effetti del Coronavirus? Sony Corp ha commentato anche quelli, stimando che l’impatto del Covid-19 e delle sue conseguenze hanno portato per il momento a un calo dell’1% sul reddito operativo nei dodici mesi fino alla fine di marzo, invitando chiaramente a considerare che gli effetti veri dell’emergenza sanitaria si sentiranno chiaramente nelle prossime analisi, avvertendo gli investitori a prepararsi a un impatto più serio. Dichiara Sony Corp:

Nel mondo, ma specialmente negli Stati Uniti, la pubblicazione di nuova musica è stata ritardata in primo luogo perché alcuni artisti non hanno potuto registrare canzoni e video musicali. L’impatto dal punto di vista del profitto per quanto riguarda i ritardi nelle pubblicazioni di nuova musica è limitato per ora negli Stati Uniti e negli altri stati dove la percentuale di musica ascoltata in streaming è alta. Ma in paesi come il Giappone e la Germania, dove la quantità di musica fruita via streaming è relativamente bassa, le vendite di CD e altri prodotti fisici stanno diminuendo a causa delle restrizioni alla possibilità di uscire.

Aggiunge ancora Sony Corp: