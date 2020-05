Carl Brave, ascolta ‘Spigoli’ con tha Supreme e Mara Sattei

Carl Brave ha fatto squadra con tha Supreme e Mara Sattei per il nuovo brano “Spigoli”, disponibile da oggi, 13 maggio, all’ascolto. Il testo della canzone è stato scritto dal terzetto e, si legge nel comunicato stampa che ne annuncia la pubblicazione, è ricco di “neologismi, onomatopee e giochi di parole”. È la prima volta che il cantautore e rapper romano collabora con tha Supreme, classe 2001, al secolo Davide Mattei. Quanto a Mara Sattei, già coinvolta in canzoni come il remix “Dilemme Remix” di tha Supreme della hit di Lous and the Yakuza ma anche nelle produzioni di “Nuova registrazione 326”, “Nuova registrazione 402” e “Nuova registrazione 527”, l’artista è sorella di tha Supreme. Ecco “Spigoli” e la sua cover:

Carl Brave, al secolo Carlo Luigi Coraggio, ha all’attivo l’album solista del 2018 “Notti brave” e il disco collaborativo con Franco126 “Polaroid”, uscito l’anno precedente. Ai due dischi si aggiungono l’EP “Notti brave (After)” e diversi singoli e collaborazioni.