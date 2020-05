Le brevi di oggi, 13 maggio: Pretenders, Ed Sheeran, Future, Dinosaur Jr.

È arrivato il quarto assaggio, il brano “Turf Accountant Daddy”, del prossimo album dei Pretenders, “Hate For Sale”. L’ultimo, “You Can’t Hurt a Fool”, ve lo avevamo fatto ascoltare qui. Il disco, la cui pubblicazione è stata rimandata per le conseguenze della pandemia di Covid-19, uscirà il prossimo mese di luglio.

***************************

Tra le iniziative messe in piedi dal mondo della musica nei giorni del lockdown da Coronavirus ci sono anche le lezioni di musica di Ed Sheeran, che però, a differenza di altri artisti, si è rivolto a un particolare target: la scuola elementare. A scriverne è stato il britannico Sun, che ha riferito della videolezione di chitarra del cantautore di Halifax alla Ecclesbourne Primary School di Thornton Heath, nel sud di Londra.

***************************

Esce venerdì, come annunciato oggi via social dall’artista, il nuovo album di Future. Il disco porta il titolo di “High Off Life” e include, tra le sue 21 tracce, i contributi di Drake, Travis Scott, DaBaby, Lil Uzi Vert, Meek Mill, Lil Baby e diversi altri artisti. L’album, ideale seguito del precedente “The Wzrd”, avrebbe dovuto inizialmente intitolarsi “Life is Good”.

***************************

Potrebbe arrivare presto sul mercato nuova musica dei Dinosaur Jr., almeno stando a quanto raccontato dal bassista Lou Barlow, che dopo aver fatto sapere lo scorso anno che la band stava registrando nuova musica in studio, ha ora annunciato che il disco è stato completato e mixato. Insieme alla bella notizia il musicista ha condiviso anche una nuova canzone, senza titolo, suonata in versione casalinga davanti alle lavatrici. Eccola qui: