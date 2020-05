I big della canzone rileggono le hit della radio italiana (ma non per lo streaming)

45 canzoni-hit dal ’75 ad oggi da votare su un sito, 17 emittenti, e 10 big della canzone italiana che incidono cover inedite, in esclusiva per le radio.

È stato presentato “I love my radio”, un format che unisce nuovamente i principali editori radiofonici italiani, a pochi giorni dal lancio di RadioPlayer, l’app che permette di ascoltare tutte le emittenti in unico spazio. Anche questa, come l'appm iniziativa è una sfida (implicita) alle piattaforme audio, per riaffermare la centralità del mezzo radiofonico. Ed è stata schierata l'artiglieria pesante, con il coinvolgimento di big della canzone come Biagio Antonacci, Elisa, Tiziano Ferro & Massimo Ranieri, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Negramaro, Eros Ramazzotti.

Alla videoconferenza stampa, condotta dagli studi di Cologno Monzese da Gerry Scotti, c’erano tutti i principali editori e rappresentanti dei network. “Tutto quello che ho imparato dal mio mestiere, l’ho imparato alla radio”, ha esordito Scotti, rinforzato dagli artisti in collegamento (Ferro, Elisa, Antonacci) e dai dati di una ricerca ricerca GFK Eurisko che sostiene che durante il lockdown la durata della fruizione è aumentata del 33,5%. In un periodo di sospensione delle rilevazioni degli ascolti radiofonici per il Coronavirus, l’altro segnale è per gli investitori pubblicitari.

Il progetto è nato non più di 20 giorni fa e prevede un sito, lovemyradio.it: dal 18 maggio fino al 31 luglio si votano 45 canzoni di 45 artisti diversi, una per anno dal ’75 - anno di nascita della prima radio libera italiana - al 2019. Le canzoni, da “Sabato pomeriggio” fino a “Soldi”, sono state selezionate dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto, coinvolgendo i rispettivi uffici musica e scegliendole tra le più programmate.

Ma soprattutto I Love My Radio è anche un progetto musicale, sviluppato assieme ad artisti ed etichette: 10 di queste canzoni verranno rilette da altrettanti cantanti italiani e verranno fatte ascoltare una alla settimana, ma esclusivamente in radio. È un progetto aperto, potrebbero aggiungersi altri nomi, specificano gli organizzatori. “Ho iniziato ad ascoltare musica con la radio e questo è un progetto che permette a noi artisti di fare cose diverse, in un momento difficile”, ha raccontato Biagio Antonacci, che rileggerà “Centro di gravità permamente”. “La radio è stata la mia palestra”, ha raccontato Ferro, che ha scelto “Perdere l’amore” con Massimo Ranieri, eseguita dal vivo a Sanremo, ma mai incisa. Elisa ha scelto “Mare mare” di Luca Carboni. Si aggiungeranno Jovanotti, Giorgia, J-Ax, Negramaro, Gianna Nannini, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti.

Il tutto si concluderà ad ottobre con un evento che sarà inevitabilmente in streaming e in diretta multipiattaforma sulle varie emanazioni delle radio, dai canali digitali ai social.

“Il mondo delle radio è sempre stato campanilistico, questa occasione è utile per lavorare assieme”, hanno raccontato gli editori, alcuni in collegamento da Roma e Bari: le tradizionali divergenze e scaramucce, quando non aperte polemiche, sembrano ora messe da parte. Queste le radio coinvolte:

RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta.

Queste le 45 canzoni e i 45 cantanti volutamente diversi. Le altre cover verranno comunicate successivamente

1975 Claudio Baglioni - Sabato Pomeriggio

1976 Riccardo Cocciante - Margherita

1977 Umberto Tozzi - Ti Amo

1978 Lucio Battisti - Una Donna Per Amico

1979 Vasco Rossi - Albachiara

1980 Gianni Togni - Luna

1981 Franco Battiato - Centro Di Gravità Permanente

1982 Loredana Bertè - Non Sono Una Signora

1983 Francesco De Gregori - La Donna Cannone

1984 Antonello Venditti - Notte Prima Degli Esami

1985 Eros Ramazzotti - Una Storia Importante

1986 Lucio Dalla - Caruso

1987 Zucchero - Senza Una Donna

1988 Massimo Ranieri - Perdere L’amore

1989 Raf - Ti Pretendo

1990 Pooh - Uomini Soli

1991 Pino Daniele - Quando

1992 Luca Carboni - Mare Mare

1993 Laura Pausini - La Solitudine

1994 883 - Come Mai

1995 Ligabue - Certe Notti

1996 Articolo 31 - Domani

1997 Nek - Laura Non C’è

1998 Biagio Antonacci - Quanto Tempo E Ancora

1999 Luna Pop - 50 Special

2000 Tiromancino - Due Destini

2001 Elisa - Luce (Tramonti A Nord Est)

2002 Daniele Silvestri - Salirò

2003 Giorgia - Gocce Di Memoria

2004 Tiziano Ferro - Sere Nere

2005 Negramaro - Estate

2006 Gianna Nannini - Sei Nell’anima

2007 Fabrizio Moro - Pensa

2008 Jovanotti - A Te

2009 Malika Ayane - Come Foglie

2010 Cremonini E Jovanotti - Mondo

2011 Fabri Fibra - Tranne Te

2012 Arisa - La Notte

2013 Marco Mengoni - L’essenziale

2014 Fedez Ft Francesca Michielin - Magnifico

2015 Baby K & Giusy Ferreri - Roma Bangkok

2016 Max Gazzè - Ti Sembra Normale

2017 Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

2018 Thegiornalisti - Questa Nostra Stupida Canzone D’amore

2019 Mahmood - Soldi