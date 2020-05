Kraftwerk, slitta al 2021 il tour: le nuove date

La formazione tedesca ha ufficializzato lo slittamento dei concerti che i Kraftwerk avrebbero dovuto mettere in scena a fine mese in diverse città italiane: alla luce delle disposizioni governative relative all’emergenza Coronavirus il tour del gruppo si terrà invece l’anno successivo, nel 2021. Ecco le nuove date annunciate:

6 APRILE – Teatro Regio – PARMA (recupera il concerto inizialmente previsto il 21 maggio)

7 e 8 APRILE – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupera i concerti inizialmente previsti il 25 e il 26 maggio)

10 APRILE – Gran Teatro Geox – PADOVA (recupera i concerti inizialmente previsti il 23 maggio)

Fa sapere la nota stampa che rende noto il nuovo calendario di appuntamenti dal vivo della band che “i biglietti acquistati per le date nei teatri italiani restano validi per le nuove date di aprile 2021”. Per chi invece non li avesse già comprati, i biglietti per gli show possono essere acquistati su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

I Kraftwerk non mancano da molto nella Penisola: la scorsa estate la band si è esibita al Rock in Roma. Dal punto di vista discografico invece la band krautrock è ferma all’album “Tour de France Soundtracks” del 2003, seguito però dall’album dal vivo pubblicato nel 2017 “3-D The Catalogue”.

Lo scorso 21 aprile è venuto a mancare il membro fondatore della band Florian Schneider, a 73 anni, a causa di un cancro fulminante. Abbiamo raccolto qui alcuni dei tributi che sono stati rivolti al polistrumentista tedesco.