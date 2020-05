Morgan: ‘Sono sottovalutato e strumentalizzato: disprezzo i miei colleghi’

In occasione della pubblicazione del suo libro “Essere Morgan – La casa gialla”, il primo volume di un trittico, il cantautore monzese ha scambiato qualche parola con Andrea Laffranchi in un’intervista pubblicata oggi, 13 maggio, dal Corriere della sera. Dopo un accenno alla sua quarantena di “dolore assoluto” e alla nuova musica alla quale Morgan sta lavorando con i Bluvertigo – “Stiamo scrivendo un disco a distanza” – l’artista è tornato ancora una volta sullo sfratto che l’ha visto costretto a lasciare la sua “Casa gialla”: “Secondo me è incostituzionale: senza la mia abitazione-laboratorio non posso esercitare il diritto al lavoro”, ha raccontato al Corriere. Un argomento per Marco Castoldi tanto rilevate che il musicista lombardo ha anche lanciato un appello, presente nel libro, al ministro dei Beni culturali Franceschini “per una proposta di legge che tuteli le case degli artisti”.

Come già sottolineato in precedenza da Morgan, nel corso della vicenda l’artista ha accusato la poca solidarietà da parte dei colleghi. E ribadisce il concetto: “Li chiamavo e sembrava avessero paura che gli chiedessi soldi…. Li disprezzo”. Ma qualcuno, Morgan, lo risparmia: Vittorio Sgarbi, il Club Tenco, Pupi Avati, il senatore Pittoni, Sergio Staino. Ma anche Tiziano Ferro, Lodo Guenzi, Angelica e persino Bugo, al quale il cantautore racconta che sarà dedicato il secondo volume della sua trilogia di libri. Spiega Morgan, dopo aver rimarcato la sua disapprovazione - “Mi ha strumentalizzato. Mi ha fatto cantante mentre ero sotto sfratto…voleva solo il mio nome e la mia voce” - per quanto accaduto a Sanremo 2020: “Il secondo volume sarà “Dov’è Bugo?”, ricostruzione cinematografica, con nomi inventati, dei fatti sanremesi”.