I concerti di "Vinyl": vol. 24: Kraftwerk @ Rockpalast, 1970

Per sopperire alla mancanza di eventi live per via dell'emergenza Coronavirus, abbiamo inaugurato una serie dedicata a concerti speciali da goderci da casa, in video.

Nel 1970, anno di formazione della band, i Kraftwerk tennero anche il loro primo live. Si esibirono a Soest, nella Germania Occidentale dell'epoca. Lo show venne immortalato dalle telecamere degli inviati dello show televisivo Rockpalast - che veniva trasmesso dalla rete Westdeutscher Rundfunk (WDR), in diretta.

I Kraftwerk, vestiti in pelle e coi capelli lunghi, erano in formazione che comprendeva i fondatori Ralf Hütter e Florian Schneider (recentemente scomparso), affiancati dal batterista Klaus Dinger e dal pianista Michael Rother.

