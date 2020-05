Niccolò Fabi e Giuliano Sangiorgi: sul Web una cover di 'Delicate' di Damien Rice. Video

View this post on Instagram

Pochi sono trascinanti come Giuliano. Amico Artista. Fuoco autentico di musica. Passione originale, contagiosa, debordante. Ancora più significativo trovarla nelle mani di chi, da lungo tempo gode di un pubblico largo consenso. Unico davvero. Poi mi dice “Delicate” figurati.. a me..il disco “0” di Damien Rice. Quello che quando iniziava dovevi alzare di dieci tacche il volume per quanto suonava piano. Quello senza riverbero, senza niente in copertina, quello senza paura, solo verità e grandi canzoni. Quanto coraggio ha dato a me e a molti altri nel rinunciare a compiacere le aspettative altrui, nel suonare la chitarra senza plettro, nel cercare la nostra via. Anche soli. Senza paura. Ecco perchè ci ho provato. Giuliano grazie di cuore per la spinta. Ti devo un po’ di vento @giulianosangiorgi_official @damienrice