Run The Jewels, nel nuovo album ospiti Josh Homme e Zach De La Rocha

Ci saranno i leader di Rage Against the Machine e Queens of the Stone Age Zach De La Rocha e Josh Homme, oltre che al Re Mida del pop americano Pharrell Williams, all'icona del soul Mavis Staples e a molti altri nel prossimo album dei Run The Jewels: El-P e Killer Mike consegneranno ai mercati il prossimo 5 giugno la loro quarta prova sulla lunga distanza - intitolata come da tradizione "Run the Jewels 4", e realizzata con la collaborazione di 2 Chainz, DJ Premier e Greg Nice.

I lavori all'album sono stati diretti dal celebre produttore Rick Rubin tra gli studi di sua proprietà, i Shangri-La Studios di Malibù, e gli Electric Lady Studios di New York, sale celebri per essere state fondate da Jimi Hendrix nel 1970. Il disco è stato anticipato da due singoli, "yankee and the brave (ep.4)" e "ooh la la", quest'ultimo registrato con i contributi di DJ Premier e Greg Nice.

Ecco, di seguito, la tracklist dell'album:

1. yankee and the brave (ep. 4)

2. ooh la la (feat. Greg Nice & DJ Premier)

3. out of site (feat. 2 Chainz)

4. holy calamafuck

5. goonies vs. E.T.

6. walking in the snow

7. JU$T (feat. Pharrell Williams & Zack de la Rocha)

8. never look back

9. the ground below

10. pulling the pin (feat. Mavis Staples & Josh Homme)

11. a few words for the firing squad (radiation)

Caricamento video in corso Link

Il gruppo farà da spalla al tour mondiale dei Rage Against the Machine, rinviato al 2021 in seguito all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19.