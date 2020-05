Prince, in streaming il live 'Prince and the Revolution'

La fondazione intitolata al compositore, polistrumentista, cantante e performer di Minneapolis scomparso nel 2016 renderà disponibile gratuitamente sul canale YouTube ufficiale dell'artista a partire dal prossimo giovedì, 14 maggio, "Prince and the Revolution: Live", registrazione del concerto che l'artista tenne il 30 marzo del 1985 a Syracuse, nello stato di New York, nell'ambito del tour in supporto a "Purple Rain", lo storico album del 1984 che segnò il debutto discografico di Prince Rogers Nelson con i Revolution.

Caricamento video in corso Link

Alla performance presero parte - tra gli altri - la chitarrista Wendy Melvoin, la tastierista Lisa Coleman, Matt Fink e il batterista Bobby Z, che si presterà a un incontro virtuale con i fan un'ora prima della messa online dello show, programmata per le 2 di notte di venerdì 15 maggio (ora italiana).

Lo spettacolo fu reso disponibile in origine nel 1985 come VHS e Laser Disc, e poi - in seconda battuta - come DVD, nel 2017, in versione rimasterizzata: la registrazione sarà messa in vendita in formato digitale sempre dal prossimo venerdì 15 maggio. Durante la trasmissione in streaming su YouTube sarà possibile effettuare donazioni all'Organizzazione Mondiale della Sanità, impegnata nella lotta alla pandemia da Covid-19.