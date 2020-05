Lewis Capaldi, il 16 maggio in streaming su Dice TV un live da casa sua

Il prossimo sabato 16 maggio, alle 21 ora italiana, Lewis Capaldi si esibirà in un concerto acustico dalla sua abitazione a Bathgate, in Scozia, che verrà trasmesso in diretta streaming audio/video da Dice TV: l'evento è stato organizzato per celebrare il primo anniversario della pubblicazione del primo album in studio dell'artista già ospite alla passata edizione del Festival di Sanremo, “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, pubblicato il 17 maggio di un anno fa. Durante lo show il cantante eseguirà integralmente il lavoro, che include - tra gli altri - i brani “Grace”, “Bruises”, “Hold Me While You Wait” e “Someone You Loved”, quest'ultimo vincitore della categoria “Song Of The Year” agli scorsi Brit Awards.

I biglietti per l'evento virtuale sono disponibili da oggi, martedì 12 maggio, all'indirizzo https://link.dice.fm/lewiscapaldi: ai primi 750 acquirenti verrà fatto omaggio di una speciale t-shirt commemorativa dell'evento.

Riguardo l'evento Capaldi ha dichiarato: