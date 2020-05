Noel Gallagher: 'Ecco come ho smesso con la cocaina'

Quando, negli anni novanta, la band dei fratelli Gallagher stava vivendo uno dei periodi di maggior successo della propria carriera, lo stile di vita da rock star travolse Liam e Noel come un'ondata di piena: il frontman e il principale compositore degli Oasis iniziarono a fare pesantemente uso di cocaina, tanto da andare - per stessa ammissione dei diretti interessati - "completamente fuori controllo".

Intervistato in questi giorni per il podcast di Matt Morgan 'Funny How?' Noel Gallagher ha rievocato i suoi anni selvaggi, spiegando cosa l'abbia convinto a non fare più uso di cocaina. A spaventare il compositore, chitarrista e cantante britannico fu una crisi che lo colse mentre si trovava negli Stati Uniti, nel periodo - la seconda metà degli anni Novanta - durante il quale alla polvere bianca faceva ricorso pressoché quotidianamente.

"Era tra il 1995 e il 1998. Sono stati i miei anni folli", ha raccontato il maggiore del fratelli Gallagher: "Una volta sono stato costretto a ricoverarmi in ospedale. Ero a Detroit: pensavo di avere una psicosi e di dover andare in ospedale. Loro a causa del mio accento non capivano una parola di quello che gli stavo dicendo, eppure io pensavo 'credo che me la caverò in fretta'. Ho avuto degli attacchi di panico terribili, ecco perché ho smesso con la cocaina".