Cancellata ufficialmente l'edizione 2020 dei festival di Reading e Leeds

Gli organizzatori dei festival di Reading e Leeds, manifestazione gemelle in origine programmate in Gran Bretagna per il prossimo mese di agosto che avrebbero visto nel cast - tra gli altri - Rage Against The Machine (nella foto), Stormzy e Liam Gallagher, hanno fatto sapere oggi che l'edizione 2020 dei due raduni musicali non avrà luogo: la ragione della sospensione - è superfluo dirlo - è da rintracciare nell'emergenza sanitaria da Covid-19, che oltremanica ha costretto il governo a prolungare il lockdown fino alla fine di questo mese.

"Abbiamo continuato a monitorare la situazione, ma pare chiaro che quest'anno i festival non potranno avere luogo", hanno fatto sapere i promoter, che hanno dato appuntamento ai fan al 2021 per "un'edizione dei festival per la quale varrà la pena aspettare".

Nella giornata di oggi anche l'italiano Nameless Festival, programmato in provincia di Lecco per il prossimo mese di agosto, ha annunciato il rinvio all'estate del prossimo anno alla luce degli ultimi sviluppi connessi all'emergenza sanitaria.