Twenty One Pilots al lavoro su un nuovo album

Che il frontman dei Twenty One Pilots Tyler Joseph fosse stato capace di rimanere attivo durante il periodo di quarantena non è una novità: lo scorso 9 aprile il cantante e principale autore della band di "Jumpsuit" aveva presentato al pubblico "Level of Concern", brano nuovo di zecca scritto e registrato durante il periodo di autoisolamento imposto dai provvedimenti presi per contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19. La canzone, tuttavia, potrebbe essere solo la punta di un iceberg.

Intervistato da Zane Lowe per Apple Music Joseph ha fatto sapere di essere molto impegnato nella scrittura di un nuovo album, ideale successore di "Trench" del 2018, che potrebbe essere distribuito sui mercati molto presto. "Non posso dire con sicurezza quando verrà pubblicato, ma sarà sicuramente molto presto, comunque prima di quanto avessimo pianificato", ha spiegato l'artista: "Non so se sia un album interlocutorio o la ripresa del discorso che avevamo lasciato in sospeso con l'ultimo disco. Sicuramente per me è difficile attingere alle storie di 'Trench' e a quelle che abbiamo scritto fino a oggi senza essere là fuori, senza andare in tour, senza fare concerti o interagire con i fan. Per quanto apprezzi il fatto che tutti accendano il proprio computer e suonino versioni acustiche delle canzoni dal proprio letto, per me è una cosa vecchia. Non voglio farla. Voglio parlare ai nostri fan attraverso un disco".

Pur pubblicata senza particolari operazioni promozionali di lancio, "Level of Concern" - il primo materiale inedito prodotto dai Twenty One Pilots da due anni a questa parte - è riuscito a raggiungere la vetta della classifica Alternative dei singoli negli USA e la top ten nelle chart generali di vendita di Belgio, Olanda, Nuova Zelanda e Svezia.