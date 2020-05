Davide Van De Sfroos, il nuovo album esce in autunno

Sarà pubblicato nel corso del prossimo autunno, in data ancora da definire, il nuovo album di inediti in studio di Davide Van De Sfroos, settima prova sulla lunga distanza del cantautore laghée ideale successore di "Goga e Magoga" del 2014 - "Synfuniia" del 2015 conteneva brani già editi ma riarrangiati dalla Bulgarian National Radio Symphony Orchestra: i nuovi brani saranno presentati dal vivo nel corso delle due serata che l'artista ha programmato al Teatro Dal Verme di Milano per i prossimi 23 e 24 febbraio in recupero agli show in origine previsti per l'11 e 12 maggio 2020 ma rinviati a causa delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus.

L'artista ha pubblicato sul Web una serie di making of del disco - previsto in origine per questa primavera, che lo vedono impegnato nelle session di lavorazione dei brani insieme a - tra gli altri - il sassofonista Riccardo Luppi:

