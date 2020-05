Tencent Music: nel primo trimestre 2020 oltre 42 milioni di abbonati ed entrate in crescita

Tencent Music, il gruppo cinese che controlla i tre servizi di streaming musicale QQ Music, Kugou Music e Kuwo Music, ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un totale complessivo di 42 milioni e 700mila abbonati a pagamento, facendo segnare un raddoppio del dato su base annua: le tre piattaforme, tra gli scorsi mesi di gennaio e marzo, sono state frequentate in media da 657 milioni di utenti attivi mensili, circa il 4,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I ricavi dagli abbonamenti premium hanno generato entrate per 170 milioni di dollari, il 70% in più rispetto al 2019, che salgono a 289 milioni di dollari conteggiando anche quelli generati dagli utenti freemium (con un incremento generale su base annua del 27,4%).

Come le altre piattaforme operanti sui mercati internazionali, Tencent Music sta diversificando sia l'offerta di contenuti, allargata anche a prodotti non esclusivamente musicali come audiolibri e podcast, sia come attività collaterali, come - per esempio - TME Live, società di live promoting che aveva organizzato cinque concerti in Cina prima dello stop alle manifestazioni pubbliche imposto dalle autorità per arginare la diffusione del Covid-19.