Stasera in TV 'Io sono Mia', il film biografico su Mia Martini

Verrà trasmesso nella serata di oggi, martedì 12 maggio, alle 21 e 25, su Rai Uno, "Io sono Mia", il film biografico su Mia Martini distribuito per la prima volta al cinema tra il 14 e il 16 gennaio del 2019. Diretto da Riccardo Donna e interpretato da Serena Rossi, che per l'occasione ha vestito sul set i panni della voce di "Almeno tu nell'universo", il lungometraggio - la cui nuova programmazione ricorre nel venticinquesimo anniversario della scomparsa dell'artista - ha visto la partecipazione di Dajana Roncione nel ruolo di una delle sorelle della Martini, Loredana Berté, di Duccio Camerini nel ruolo di suo padre, Giuseppe Radames Berté, di Corrado Invernizzi nel ruolo di Charles Aznavour e di Edoardo Pesce in quello di Franco Califano, oltre che di Luca Barbareschi nel ruolo di produttore.

