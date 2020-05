Le brevi di oggi, 12 maggio: Bruce Springsteen, Madonna, Tame Impala, Post Malone

I dati personali di star di primissimo piano del panorama musicale americano come Bruce Springsteen, Madonna, Lady Gaga e altri sono stati sottratti nel corso di un attacco informatico al database dello studio legale newyorchese Grubman Shire Meiselas & Sacks: come riferito a Variety da un portavoce della società l'intrusione si sarebbe verificata nei giorni scorsi, sicuramente prima del passato weekend, quando - su alcuni forum operativi sul dark Web - sarebbero stati pubblicati alcuni stralci del contratto sottoscritto da Madonna con Live Nation per il tour promozionale seguito alla pubblicazione del suo ultimo album in studio, "Madame X". A rivendicare l'attacco è stato il gruppo di hacker REvil, operativo anche con il nome Sodinokibi.

Il leader dei Tame Impala Kevin Parker ha fornito per la puntata di ieri, lunedì 11 maggio, del programma televisivo The Late Show with Stephen Colbert un'inedita versione di "Is It True" (brano pubblicato nell'ultima prova in studio della formazione australiana, "The Slow Rush") realizzata in solitaria: lo stesso titolare del progetto - nella clip disponibile qui sotto - si è occupato, ovviamente non contemporaneamente, ma su tracce separate poi unite in postproduzione - della registrazione delle parti di voce, chitarra e basso.

Post Malone, attraverso la Shaboink, il marchio di abbigliamento e accessori di sua proprietà, ha donato al personale sanitario USA 40mila mascherine: "Stiamo vivendo un periodo di merda ma ci dobbiamo passare", ha commentato il rapper all'edizione americana di Rolling Stone: "Restiamo puliti e prendiamo questa cosa a calci nel culo".