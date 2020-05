Mahmood: esce il nuovo singolo 'Moonlight popolare', con Massimo Pericolo

Mahmood e Massimo Pericolo insieme per una canzone. La voce di "Soldi" e il rapper di "7 miliardi" (leggi anche: Massimo pericolo: chi è la nuova rivelazione del rap italiano) hanno inciso insieme "Moonlight popolare": il singolo uscirà venerdì 15 maggio. La produzione è firmata da Crookers, vero nome Francesco Barbaglia, già al fianco di Massimo Pericolo per il suo album d'esordio "Scialla semper", uscito l'anno scorso (qui la nostra recensione). La nuova canzone segue l'uscita di "Eternantena", il singolo che Mahmood ha scritto in quarantena e che ha pubblicato in rete all'inizio di aprile.

Il cantante milanese è stato costretto - a causa del coronavirus - a rimandare il suo tour europeo in programma questa primavera. Le date sono state posticipate al 2021.