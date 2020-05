Guns N' Roses, il tour europeo è sospeso per il coronavirus: salta anche Firenze

I Guns N' Roses sospendono l'intero tour europeo che quest'estate avrebbe visto Axl, Slash e compagni esibirsi dal vivo nel Vecchio Continente, facendo tappa anche in Italia, a Firenze - il 12 giugno erano attesi sul palco di Firenze Rocks, il festival ospitato dall'Ippodromo del Visarno del capoluogo toscano. L'annuncio è arrivato in un tweet condiviso dall'account ufficiale della band: "Il tour europeo non avrà luogo. Le cose stanno cambiando di giorno in giorno e ci teniamo alla sicurezza dei nostri fan, dei membri della crew e della band".

Non è dato sapere se i concerti - compreso quello di Firenze - verranno recuperati nei prossimi mesi: i Guns N' Roses si sono limitati a far sapere di essere al lavoro insieme ai promoter e alle venue per capire se sarà possibile recuperarli e in che modo.