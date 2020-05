Ligabue con la barba bianca in un video sui social per i trent'anni del primo disco

Ligabue con la barba bianca in un video pubblicato sui social per i trent'anni del primo disco, eponimo. "Ligabue", l'album d'esordio del rocker di Correggio, arrivava sugli scaffali dei negozi di musica l'11 maggio del 1990, esattamente trent'anni fa. Un anniversario che il cantautore ha voluto ricordare pubblicando su Facebook un breve video girato in casa in post-quarantena: "Oggi ricorrenza importante, perché proprio oggi trent'anni fa usciva questo", dice Liga nella clip, mostrando il 33 giri del disco. "Questo non è per me solo un album o il primo album, ma una porta che si è aperta impensabilmente trent'anni fa per permettermi di vivere questi trent'anni speciali, stupendi. Per cui non posso che ringraziarvi veramente di cuore. In questi giorni l'emozione è tanta, perché è impossibile non far venire a galla dei ricordi, i tanti ricordi che popolano questi trent'anni. Vorrei soffiare insieme a voi su queste trenta candeline".

Il concerto di Ligabue in programma il 12 settembre a Campovolo è al momento formalmente in piedi, ma anche Liga e il suo staff (come l'intero settore dell'intrattenimento dal vivo italiano) sono in attesa di capire cosa ne sarà dei concerti e dei grandi raduni in programma in Italia dopo il coronavirus. Il rocker è stato già costretto a rimandare al 2021 il suo tour nei club europei in programma questa primavera