La divertente lettera che George Harrison scrisse a un fan che gli chiedeva soldi

George Harrison era persona che possedeva uno spiccato senso dell'umorismo, per averne conferma si può chiedere al signor Phil Collins. Oppure, a un vecchio fan dei Beatle che venne iniziato, a suo dire, allo studio del sitar dall'esempio del chitarrista del quartetto di Liverpool.

Al tempo, era il 1968, i Beatles erano letteralmente sul tetto del mondo. Infatti, per seguire un corso di meditazione trascendentale con il Maharishi Mahesh Yogi - e, senza dubbio, anche per sfuggire alla troppa pressione dell'opinione pubblica occidentale – si ritirarono a Rishikesh, nel nord dell'India.

Lì, non si sa in quale modo, a Harrison venne recapitata la lettera di un suo ammiratore che gli chiedeva 100 dollari per acquistare un sitar, strumento a corde della tradizione musicale indiana. George decise che una tale richiesta non poteva cadere nel vuoto. Prese carta e penna e rispose (con tanto di disegnino). Così:

“Questa è una mia amica e ho pensato che ti potrebbe piacere darle un'occhiata. Si chiama Mary e viene fuori solo all'inizio della primavera, dopo il periodo dei monsoni. Le ho appena prestato i miei ultimi 100 dollari, quindi sfortunatamente ti è andata male, quindi dovrai accontentarti dei miei migliori auguri. Continua ad esercitarti e in bocca al lupo a te e al tuo gruppo. George Harrison.”

Crediamo che questa lettera – a parte la delusione per il mancato arrivo dei 100 dollari – possa avere molto soddisfatto ed essere un cimelio dal valore inestimabile per quel fan. Cinquanta e oltre anni fa non era per nulla semplice mettersi in contatto con il proprio 'eroe', e ancora meno avere la ventura di ottenere una risposta.