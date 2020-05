Umbria Jazz: annullata l'edizione 2020

Le ultime estati senza Umbria Jazz furono quelle del periodo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, come riporta il sito umbria24.it, ora si aggiunge anche quella di quest'anno. L'edizione 2020 avrebbe dovuto avere luogo dal 10 al 19 luglio a Perugia, ma, come ha comunicato questa mattina, lunedì 11 maggio, l'organizzazione della manifestazione non ci sarà.

Per chi avesse già comprato i biglietti per uno dei concerti già riprogrammati per il 2021, i tagliandi rimarranno validi, mentre per gli altri non riprogrammati non ci sarà rimborso bensì “un voucher di pari importo, utilizzabile per l’acquisto di ingressi per gli eventi di UJ 21”.

Una nota dell'organizzazione dice: “Questa dolorosa decisione è stata presa dalla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus covid-19 e all’incertezza che rende impossibile al momento la presenza dei tanti artisti internazionali. Prendiamo atto infatti che quest’anno sarà impossibile realizzare un’edizione di Umbria Jazz come l’abbiamo sempre immaginata, ideata e proposta”.