La prima volta che i Depeche Mode suonarono “Just Can't Get Enough” in concerto

Questa storia risale a quasi quaranta anni fa. Era il 14 novembre 1980 a Southend on Sea, una cittadina di circa 150.000 abitanti, nella contea dell'Essex, nel sud dell'Inghilterra, a circa 40 miglia da Londra, che ha quale maggiore attrazione quella di possedere il pontile più lungo del mondo: oltre due chilometri che si inoltrano nell'estuario del fiume Tamigi.

Quel giorno di autunno, sul palco del locale Technical College sale una giovane band proveniente dalla vicina Basildon che, dopo avere cambiato nome e formazione una manciata di volte, con il recente arrivo del cantante, un diciottenne di nome Dave Gahan, pare avere trovato l'assetto e il nome definitivo: Depeche Mode.

Quella sera il quartetto – Vince Clarke. Martin Gore, Andrew Fletcher e Dave Gahan – proporrà, per la prima volta dal vivo, una canzone che sarà destinata a lasciare il segno, “Just Can't Get Enough”. Il brano sarà fondamentale per il successo del loro primo album “Speak and Spell”, pubblicato nell'ottobre 1981. Sarà il secondo singolo estratto dal disco d'esordio - il primo fu “New Life” - e il video ufficiale del brano è l'unico in cui compare Vince Clarke, mente della band, che lasciò il gruppo dopo l'uscita dell'album.

Dave Gahan ebbe a dichiarare riguardo la canzone:

“Avevo forse 18 anni, quasi 19. Il punk stava finendo, ma c'erano ancora delle persone che andavano in giro nei club di Londra che provavano a suonare musica che fosse un poco più ballabile e che non fosse così violenta e "Just Can't Get Enough" era una di quelle. All'epoca avevamo un gruppo di amici che andavano in questi club, vestiti come noi nel video, una specie di roba in pelle."

Nel novembre del 1980, il movimento New Romantic stava iniziando a prendere forma e tra i leader di questa rivoluzione c'erano i Depeche Mode. Più sotto la setlist del concerto e il filmato di quella esibizione.

Scaletta:

Television Set

Addiction

Dreaming of Me

Just Can't Get Enough

Big Muff

I Sometimes Wish I Was Dead

Tora! Tora! Tora!

Photographic

Encore:

New Life

Encore 2:

Ice Machine