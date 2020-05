Le brevi di oggi, 11 maggio: Pitbull, Yebba, Ginevra Di Marco, Luigi Tenco

Prende il via “Quello che conta”, il nuovo progetto discografico di Ginevra Di Marco dedicato al cantautore Luigi Tenco. Come consuetudine per Ginevra e i suoi compagni Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, anche questo disco verrà prodotto grazie a una campagna crowdfunding che ha inizio il 15 maggio su produzionidalbasso.com.

Scrive Ginevra Di Marco:

“Anche in tempi di solitudine – diceva Luís Sepulveda – bisogna raccontare. Aveva ragione. Abbiamo deciso di ripartire da qui. Ora. E di farlo per noi, per ricominciare e darci una possibilità. Per le persone che ci hanno chiesto di esserci, e che abbiamo sentito vicine anche nei giorni più neri, dove tutto sembrava svuotarsi di senso. E poi è primavera e tutto intorno ci suggerisce di rinascere. Vogliamo provarci allora, con il sorriso di questi giorni e con un nuovo progetto, un viaggio attraverso le canzoni di Luigi Tenco che hanno accompagnato l’ultimo anno di musica e concerti. Il 21 marzo del 2018 Luigi Tenco avrebbe compiuto ottant'anni e NEM (Nuovi Eventi Musicali) ci propose di rileggere parte del repertorio di Tenco creando una collaborazione trasversale tra musica classica e moderna. Qualche concerto in trio e quartetto classico con le partiture di archi originali appositamente riscritte per noi. La proposta ci trovò entusiasti e spaventati allo stesso tempo, succede sempre così quando sappiamo che andremo a toccare un grande artista. Ma gli anni ci hanno insegnato che quello che conta è la misura in cui si ama qualcuno e la sua arte. Più ne siamo innamorati più accade che lo si riesca a interpretare e a restituire con personalità. E noi Tenco ce lo abbiamo dentro, infuso e respirato negli anni dell’infanzia e prima adolescenza, allontanato e quasi ripudiato nello spirito ribelle dei vent'anni per poi arrivare a farci i conti in età più matura, quando capisci che per andare avanti e capire il presente devi volgere lo sguardo indietro. Luigi Tenco lo abbiamo cantato, ricordato e inserito anche nei dischi di questi ultimi anni, riconoscendogli il merito di essere stato uno a cui non interessava la sicurezza di linguaggi precotti, men che meno pensare alle mode: nella sua musica sperimentava soluzioni inedite mescolando beat, rock, strumenti classici e incursioni nella musica popolare con il piglio e la sensibilità di uno che sta guardando oltre. Tenco era il cantore dell'esistenza ma scriveva quello che sentiva, sia che raccontasse i turbamenti d'amore che gli ideali sociali e politici, scrivendo tante canzoni manifesto di contestazione. Combatteva a modo suo, il più delle volte disertando. Un'anima militante capace di schierarsi contro ogni sopruso, senza retorica. L'ho amato anche per questo. E poi c'è la parte mia più intima affezionata a Tenco, cantore di quella malinconia indefinibile che ha sempre pervaso il mio sentire la vita e dove ora affiorano ricordi di infanzia, frammenti di giornate trascorse, l'odore di casa, memorie emotive legate alla mia famiglia, verso la quale ora, alla soglia dei cinquant'anni, guardo con tenerezza e gratitudine.”

In attesa dell'album, è stata pubblicata una versione dal vivo del brano che dà il titolo al disco, “Quello che conta”, (Morricone E./Salce L.) che Luigi Tenco interpretò nel 1962.

**********************************************************

E' uscito “Distance”, il primo singolo tratto dall’album d'esordio della 25enne cantautrice Yebba, già vincitrice di un Grammy nella categoria “Best Traditional R&B Performance” nel 2019. La canzone è stata scritta da lei stessa ed è stata co-prodotta insieme a Mark Ronson. Il brano le è stato ispirato dai sentimenti provati dopo la fine di una storia d’amore: “Emotivamente, fisicamente e spiritualmente abbiamo provato ad andare avanti, ma l’unica cosa che abbiamo ottenuto veramente è stata la distanza. Così ho deciso di scrivere la parola addio ancora prima che ci capitasse di litigare”.

************************************************************

Il rapper nativo di Miami Pitbull ha pubblicato il video della sua “I Believe That We Will Win”, canzone scritta contro la pandemia di COVID-19. Con l’intento di aiutare le persone ad affrontare questo momento critico con parole di incoraggiamento e speranza, Pitbull ha invitato i propri fan di tutto il mondo ad inviare una clip in cui cantavano il ritornello del brano: ne è uscito un video che si pone come un movimento delle persone unite contro la paura che divide. Tutti i proventi del brano andranno in beneficenza.