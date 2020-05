Matty Healy (The 1975): "Grandi artisti hanno rifiutato Greta Thunberg"

Il frontman dei The 1975 Matty Healy ha dichiarato - in una intervista rilasciata al Sunday Times - a proposito della partecipazione della giovane attivista svedese Greta Thunberg in una canzone della band britannica, che in precedenza era stata respinta da "artisti più grandi" di loro.

La Thunberg ha fatto il suo debutto musicale sul nuovo album del gruppo inglese “Notes on a Conditional Form”, che sarà pubblicato a breve, nel brano “The 1975”, titolo che viene dato alla canzone che apre tutti gli album della band.

Ha dichiarato Healy:

“Ci sono molti tweet e dichiarazioni di solidarietà transitorie su Greta. Ma io volevo davvero (che la sua voce) fosse documentata in un posto formale nella cultura pop.”

E continua dicendo:

“Sento che le grandi popstar fanno grandi dichiarazioni, ma le fanno quando la narrativa culturale ha massaggiato un argomento a sufficienza da non essere più un'affermazione. Una narrazione deve essere vista come progressista ma anche sicura.”

Da quando il brano è stato trasmesso per la prima volta, la band ha ricevuto “un sacco di merda”, tra questa anche una lettera aperta del deputato del partito conservatore britannico David Davies, che ha accusato il gruppo di ipocrisia. Matty ha risposto con forza:

“Era davvero una lettera viscida e passivo-aggressiva, ma viene dal Parlamento, che penso sia una droga. Diceva quanto era ridicolo promuovere tutte queste idee mentre eravamo ancora in tour e usavamo del carburante. Ho sempre saputo che sarei stato chiamato ipocrita oppure socialista allo champagne, ma l'idea che nessuno dovrebbe dire qualcosa o cercare di aiutare, se non hanno capito al 100% come essere carbon neutral, insieme al resto del mondo, è un modo davvero illogico di pensare al problema.”