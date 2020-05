Steve Hackett e l'assolo di chitarra “Firth Of Fifth”

In questo lungo periodo di quarantena dovuto alla pandemia da Coronavirus, l'ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett non ha mancato di tenersi in allenamento e di condividere sulla sua piattaforma YouTube alcuni brani pescati dalla carriera solista oppure dal periodo trascorso con la band inglese.

L'ultimo video pubblicato dal musicista inglese lo vede alle prese con il solo di “Firth Of Fifth”, brano incluso nell'album dei Genesis del 1973 “Selling England by the Pound” (leggi qui la nostra recensione).

I biografi dei Genesis Dave Bowler e Bryan Dray hanno considerato l'assolo di chitarra di “Firth Of Fifth” come "il fiore all'occhiello del periodo di Hackett nella band", e anche lo stesso Hackett una volta dichiarò, "sarà sempre gemellato con me e mi diverto ancora a suonarlo. È un'ottima melodia per chitarra".

Qui sotto potete vedere e ascoltare l'assolo di “Firth Of Fifth” nella versione casalinga.