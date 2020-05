Eurovision Song Contest: da stasera in TV le repliche delle ultime edizioni

Si terrà il 16 maggio l'edizione "alternativa" dell'Eurovision Song Contest, che quest'anno non avrà carattere competitivo non potendosi svolgere con le consuete modalità.

In attesa dell'evento di sabato, che si intitolerà "Eurovision: Europe shine a light", da stasera e per quattro sere, intorno alle 23, Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) e Raiplay (in streming) trasmetteranno le repliche delle ultime edizioni del concorso.

Ecco alcune informazioni (grazie a Eurofestivalnews).:



Domenica 10 maggio – Eurovision 2016

In quell'edizione, ospitata dalla Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia), a rappresentare l’Italia c’era Francesca Michielin con “No degree of separation”, adattamento blingue di “Nessun grado di separazione”, che si piazzò al 16mo posto.



Caricamento video in corso Link

Vincitrice di quell'anno fu l'Ucraina con Jamala con “1944”, seguita dall’Australia di Dami Im (seconda con “Sound of silence”), dalla Russia di Sergey Lazarev (terza con “You are the only one”) e dalla Bulgaria di Poli Genova (quarta con “If love was a crime”).

Lunedì 11 maggio – Eurovision 2017

L'edizione si tenne a Kiev, in Ucraina; per l'Italia era in gara Francesco Gabbani con "Occidentali's karma", che si classificò sesto.



Caricamento video in corso Link

A vncere fu il Portogallo con Salvador Sobral (“Amar pelos dois”), seconda la Bulgaria con Kristian Kostov (“Beautiful mess”), terza la Moldavia con i Sunstroke Project (“Hey, mamma!”).

Giovedì 14 maggio – Eurovision 2018

Ospitata dall’Altice Arena di Lisbona (Portogallo), l'edizione ha visto la partecipazione per l'Italia di Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente", che si classificarono quinti.



Caricamento video in corso Link

A vincere fu Israele con "Toy" di Netta Barzilai (vincitrice), seguita da Cipro con “Fuego” di Eleni Foureira (seconda) e da Cesar Sampson con "Nobody but you" per l'Austria.

Venerdì 15 maggio – Eurovision 2019

Miglior piazzamento degli ultimi anni per l'Italia grazie al secondo posto di Mahmood con "Soldi".



Caricamento video in corso Link

A vincere è l'Olanda con Duncan Laurence ("Arcade"), terza la Russia con "Scream" di Sergej Lazarev.