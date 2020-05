Bad Bunny pubblica a sorpresa l’album ‘Las Que No Iban a Salir’

La star portoricana Bad Bunny ha pubblicato oggi, 10 maggio, a sorpresa un nuovo album, intitolato “Las Que No Iban a Salir”. La nuova prova sulla lunga distanza del cantante, che lo scorso 28 febbraio ha dato alle stampe il disco “YHLQMDLG”, contiene dieci tracce tra cui alcuni brani in collaborazione con altri artisti come Nicky Jam, Don Omar, Zion & Lennox, Yandel, Gabriela, e Jhay Cortez.

In “Las Que No Iban a Salir”, disponibile in digitale sulle principali piattaforme di streaming, è incluso anche il singolo “En Casita” che vede Bad Bunny collaborare con la sua fidanzata Gabriela.

Ecco la tracklist:

"Si Ella Sale"

"Más Que Una Cita" (con Zion & Lennox)

"Bye Me Fui"

"Canción Con Yandel" (con Yandel)

"Pa' Romperla" (with Don Omar)

"Bad Con Nicky"

"Bendiciones"

"Cómo Se Siente (Remix)" (con Jhay Cortez)

"Ronca Freestyle”

"En Casita" (featuring Gabriela)