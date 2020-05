Addio a Betty Wright, la cantante di 'Clean up woman'

Oggi, 10 maggio, è scomparsa la cantante soul Betty Wright nota soprattutto per i brani “Clean up woman”, “Tonight is the night” e “No pain (No gain)”. Bessie Regina Norris, questo il nome all’anagrafe dell’artista statunitense, aveva 66 anni. La notizia è stata confermata dalla nipote di Betty Wright, che - come ha riportato il sito di gossip e intrattenimento Tmz - ha ricordato la zia con un post condiviso su Twitter. La causa del decesso non è ancora nota.

“Ho perso mia zia questa mattina. E ora il mio umore è cambiato”, si legge nel primo tweet condiviso dalla giovane che, in un secondo messaggio, ha scritto: “Mia zia era una leggenda. Lei mi ha aiutato a ottenere il mio primo stipendio come corista.”

I just lost my aunt this morning.... and now my mood has changed.... sleep in peace aunty Betty Wright 💕💕🙏🏾🙏🏾 fly high angel — #BELLA (@iBellaNIEMA) May 10, 2020

My auntie was a legend.... she helped me get my first paychecks singing background..... and I didn’t make it to see you this past week and that’s going to haunt me .... R.I.P. Betty Wright pic.twitter.com/62fCg5crYh — #BELLA (@iBellaNIEMA) May 10, 2020

Lo scorso 3 maggio la sorella di Betty Wright, Chaka Khan, aveva condiviso sui social un post in cui informava del delicato stato di salute della sorella invitando i suoi followers a pregare per la cantante.

Calling all my #PrayWarriors | My beloved sister, Betty Wright @MsBettyWright, is now in need of all your prays.

“Que Sera, Sera | Whatever Will Be, Will Be”

In Jesus Name We Pray for Sister Betty

All My Love Chaka pic.twitter.com/krQcfWFl5r — 🎼 𝕮𝖍𝖆𝖐𝖆 𝕶𝖍𝖆𝖓 💜 (@ChakaKhan) May 2, 2020

Nata il 21 dicembre 1953 a Miami, in Florida, Bessie Regina Norris incomincia a cantare nel coro gospel della sua famiglia, gli Echoes of Joy. Dopo aver intrapreso la carriera musicale a tredici anni, prima come corista e poi da sola, nel 1968 Betty Wright raggiunge la Top 40 con il brano "Girls can't do what the guys do” e nello stesso anno pubblica il suo album di debutto “My first time around”. Nel 1971 pubblica il singolo "Clean up woman”, raggiungendo il successo, e due anni più tardi riceve il Grammy per la canzone "Where is the love?”. Successivamente, oltre ad aver collaborato con Steve Wonder per la canzone "What are you gonna do with It?”, Betty Wright collabora ad album di altri artisti come Erykah Badu, Regina Belle, David Byrne, Jennifer Lopez, Joss Stone, Angie Stone e Lil Wayne. L’ultimo album di Bessie Regina Norris è “Betty Wright: The Movie” (leggi qui la nostra recensione), realizzato in collaborazione con the Roots e pubblicato nel 2011.