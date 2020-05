Sound Bocs: prorogata la scadenza per le iscrizioni

“Sound Bocs”, il progetto di residenza artistica supportato da “Perchicrea” di MIBACT E SIAE, ha già ricevuto più di 70 candidature, però ha deciso di prorogare la scadenza per le iscrizioni al 10 giugno e rinviare le fasi live a settembre per tutti coloro che aspirano ad essere tra i 10 artisti residenti impegnati nella creazione di brani inediti e originali ispirati alla diffusione di buone idee e buone pratiche.

Se per il mese di settembre non sarà ancora possibile la presenza fisica dei finalisti, le attività potranno essere svolte per via telematica.

Una giuria sceglierà il brano che poi sarà premiato con una borsa di studio/produzione. L’artista vincitore avrà la possibilità di esibirsi in un importante contesto nazionale della musica italiana.

