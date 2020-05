Little Richard e l'influenza che ebbe sui Beatles

Stando alle cronache, quando Paul McCartney si presentò a John Lennon per entrare a far parte dei suoi Quarrymen, il gruppo di Liverpool di cui Lennon era leader, lo fece suonando due pezzi: "Twenty flight rock" di Eddie Cochran e "Long tall Sally" di Little Richard. Era il 1957 e il musicista statunitense, in cima alle classifiche, era già un punto di riferimento per i tanti giovani disposti a mollare tutto per inseguire il grande sogno del rock'n'roll. "La prima canzone che ho cantato in pubblico è stata 'Long tall Sally', a un concorso per nuovi talenti nel campo di vacanza estivo. Amo la sua voce, e ho sempre desiderato saper cantare come lui", avrebbe detto qualche anno più tardi Macca, parlando del suo amore per Little Richard. Come lui, anche John Lennon: "Little Richard è uno dei grandi di sempre. La prima volta che l'ho sentito è stato su un 78 giri di un mio amico che l'aveva portato dall'Olanda: aveva sul lato B 'Slippin' and slidin''. Ci mandò giù di testa: nella nostra vita non avevamo mai sentito nessuno cantare così".

La passione dei Beatles per Little Richard, che incontrarono a New Brighton e a Liverpool nell'ottobre del 1962 e poi ancora ad Amburgo, nel novembre dello stesso anno, allo Star Club, è testimoniata - oltre che dalle dichiarazioni di Paul McCartney e John Lennon - dalle loro reinterpretazioni di alcuni dei successi del cantante: dalle stesse "Long tall Sally" e "Slippin' & slidin'" a "Lucille".

"Long Tall Sally", dall'EP "Long Tall Sally", 1964

"Lucille", da "Live at the BBC"

"Ooh! My soul" da "Live at the BBC"

"Lucille" da "On air - Live at the BBC vol. 2"

"Lucille" - Paul McCartney & Rockestra, live 1981

"Lucille" - Paul McCartney, "CHOBA B CCCP", 1988

"Slippin' and slidin'", John Lennon, "Rock and roll", 1975

In occasione del già citato incontro con Little Richard allo Star Club di Amburgo del novembre del 1962, il musicista insegnò a Paul l'urlo in falsetto - "wooo" - considerato uno dei suoi marchi di fabbrica (ma a sua volta Little Richard l'aveva ripreso dalla cantante gospel Marion Williams): "Sono capace di rifare la voce di Little Richard, quella voce scatenata, rauca, urlante. È una specie di esperienza mistica, devi come disincarnarti e salire mezzo metro sopra la tua testa per riuscirci", ebbe a dire McCartney.